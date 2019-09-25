Владивосток, , 06:49 — REGNUM Решение увеличить цену проезда на городском транспорте приняли власти Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Увеличить цену проезда на автобусе до 28 рублей решили на заседании владивостокской городской комиссии по вопросам регулирования цен (тарифов). Проезд на трамвае, троллейбуса и фуникулёре будет стоить 20 рублей.

Как рассказали в городской администрации, рост тарифов обусловлен ростом цен на топливо, запчасти и необходимостью обновления парка общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле стоимость проезда в общественном транспорте поднялась до 28 рублей, что выше, чем стоимость проезда в близлежащих Костроме, Иваново, Череповце и Вологде.