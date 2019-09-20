Ярославль, , 15:20 — REGNUM В мэрии Ярославля объявили о подписании постановления о повышении проезда в общественного транспорте с 23 до 28 рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стоимость одной поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 1 октября 2019 года. Столь значительный ценовой скачок городские власти объяснили затратами на пассажирские перевозки.

Автобусы в Ярославле City-yaroslavl.ru

«Тарифы на городских маршрутах не пересматривались более двух лет. Однако за это время существенно возросли затраты, связанные с пассажирскими перевозками. В частности, стоимость одного литра дизельного топлива увеличилась на 32,2%, стоимость одного киловатта электроэнергии выросла на 30%, ставка НДС с 18% повысилась до 20%», — заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

Стоимость топлива и электроэнергии, не говоря уж об НДС, менялась и в других регионах. Однако Ярославль с 1 октября будет удерживать пальму первенства по стоимости проезда в соседних областях и городах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Рыбинске цена одной поездки в автобусе с 1 января 2019 года составляет 22 рубля, троллейбус с 1 августа стоит 21 рубль. В Костроме в общественном транспорте можно проехать по ценам конца 2017 года. Билеты на все виды транспорта стоят одинаково — 20 рублей. В Иваново проезд подорожал с 1 июля 2019 года: автобус и маршрутные такси стоят 23 рубля, троллейбус — 20 рублей. Жители Владимира с 10 июля отдают за проезд в автобусе 24 рубля, в троллейбусе — 22 рубля. Даже в более северных Вологде и Череповце проезд стоит 26 рублей.

Отдельно в мэрии Ярославля подчеркивают, что не превысили экономически обоснованный тариф в 28 рублей и 62 копейки.

«Мы акцентировали внимание на экономически обоснованном тарифе, утвержденном на 2019 год, а именно до 28 рублей. При этом будет сохранена стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан», — отмечает Сергей Волканевский.

Согласно официальному сайту «Яргортранса», в 2019 году льготный проездной билет для школьников и студентов на один вид транспорта в месяц стоит 550 рублей, на два вида транспорта — 700 рублей. Для сравнения, как сообщает официальный сайт администрации Костромы, в этом городе действует специальная льготная карта для школьников и студентов. Ее месячная цена для учащихся школ — 425 рублей, для студентов — 600 рублей. В Костроме действует и льготный проездной для пенсионеров стоимостью 460 рублей. В месяц костромской льготополучатель может совершить 50 поездок на любом виде городского общественного транспорта.

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