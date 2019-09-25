Екатеринбург, , 06:14 — REGNUM В Екатеринбурге закончили реконструкцию площади Обороны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Работы были закончены раньше срока, который указан в контракте, отметили в мэрии.

Объект уже хотели торжественно открыть, однако намеченную на 25 сентября церемонию отложили на неделю. В пресс-службе уточнили, что задержка связана с тем, что не все «участники мероприятия открытия» смогли бы присутствовать 25 сентября.

Напомним, ранее ожидалось, что площадь Обороны реконструируют до 30 октября 2019 года. Подрядчик должен был превратить сквер у площади в полноценную «аллею памяти».

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