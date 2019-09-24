Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM Погибшим под колесами поезда в петербургском метро накануне оказался студент-первокурсник в возрасте 18 лет. Ранее сообщалось со слов очевидцев, что это была женщина.

Трагедия произошла накануне около 23:00. Человек упал под поезд с платформы станции метро «Площадь Александра Невского». Голову и тело пришлось доставать с рельс по частям.

«Поезд ехал к платформе «Александра Невского» и вдруг резко тормозит. Через минут 5 все пошли сквозь вагоны. Я проходил мимо того вагона, спросил, что случилось, у работника метрополитена. Потом выхожу из вагона ‑ и мимо в дверях лежит голова женщины. Это было, как в фильме ужасов! Как у работника хватило нервов вытащить голову и положить ее в вагон на глазах у прохожих!» — сообщил в социальных сетях петербуржец Илья Сенчуков.

Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», погибший оказался 18-летним студентом университета им. Бонч-Бруевича. Телеканал также сообщает, что молодой человек якобы состоял на учете в психоневрологическом диспансере.