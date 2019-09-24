Нью-Дели, , 18:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп попросил у премьер-министра Индии Нарендры Моди приглашения на первую игру команд Национальной баскетбольной ассоциации (National Basketball Association или NBA) в Индии. Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Дональд Трамп, выступая на встрече лидера южноазиатского государства с индийской диаспорой, заявил: «Соединенные Штаты Америки стремятся обеспечить индийцам доступ к лучшим продуктам на мировом рынке». Например, в октябре 2019 года в Индии пройдёт первая в истории страны игра команд NBA: в индийском городе Мумбаи сыграют команды Indiana Pacers и Sacramento Kings. Дональд Трамп спросил у Нарендры Моди: «Надеюсь, я приглашён на этот матч? Не удивляйтесь, ведь я могу и приехать!»

Напомним, что 22 сентября в американском городе Хьюстон, штат Техас, прошла встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями индийской общины в США. Данное мероприятие получило название «Howdy Modi» («Как поживаешь, Моди?»). На встречу, прошедшую на стадионе NRG, пришло более 50 000 человек.