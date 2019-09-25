Нью-Дели, , 16:31 — REGNUM Стадион NRG в американском городе Хьюстон поддержал бурными овациями решение правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отменить особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Напомним, что 22 сентября на стадионе NRG прошла встреча Нарендры Моди с индийской общиной в США. На мероприятии, которое получило название «Howdy Modi» («Как поживаешь, Моди?»), пришло более 50 000 человек. В своей речи Нарендра Моди уделил особое внимание достижениям правительства «Бхаратия джаната парти» (БДП), в частности, отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Все собравшиеся на стадионе NRG выразили свою поддержку политическому курсу «Бхаратия джаната парти» бурными овациями. Примечательно, что на «Howdy Modi» присутствовал и президент США Дональд Трамп.

5 августа 2019 года правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной его интеграции в государственную систему Индии. Индийское руководство особо подчеркнуло, что данный шаг позволит искоренить терроризм в регионе, обеспечить приток инвестиций в северо-западную Индию, а также создать дополнительные рабочие места.