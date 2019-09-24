Хараре, , 18:05 — REGNUM Правительство Зимбабве сообщило, что бывший Президент страны Роберт Мугабе умер от рака.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Правительство заявило, что лечение химиотерапией, проводившееся для уменьшения роста раковой опухоли, было прекращено после того, как стало ясно, что оно не способно помочь.

Напомним, что бывший Президент Зимбабве умер в начале этого месяца в Сингапуре в возрасте 95 лет.

Как известно, Мугабе будет похоронен на национальном кладбище героев в столице Зимбабве городе Хараре, где власти возводят для него мавзолей. В этом месте были похоронены многие выдающиеся борцы за независимость Зимбабве.

О причине смерти бывшего лидера страны впервые стало известно после того, как действующий Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сообщил членам правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (Zanu-PF) в городе Нью-Йорке, где он участвовал в саммите Организации Объединенных Наций, что Мугабе умер от рака, однако какой вид раковой опухоли имел бывший Президент оглашено не было.