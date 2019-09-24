Севастополь, , 17:51 — REGNUM Росприроднадзор выдал разрешение на вырубку краснокнижных растений для размещения подстанции «скорой помощи» в районе Камышового шоссе в Севастополе. Об этом 24 сентября сообщил начальник главного управления природных ресурсов и экологии Сергей Самойлов.

«Росприроднадзор выдал разрешение на вырубку 450 объектов федеральной красной книги и Севприроднадзор выдал разрешение на 18 деревьев», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил разобраться, почему в городе-герое задерживается строительство учреждений здравоохранения в районе Херсонеса — нового онкодиспансера, «скорой помощи» и инфекционной больницы. Позже член Совета Федерации Ольга Тимофеева сообщила, что строительство медучреждений под угрозой из-за того, что Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место. Она также обратила внимание на то, что к отрицательному заключению Росприроднадзора причастны те люди, которые при Украине «нарезали» под дачи землю, предназначенную для нужд здравоохранения.

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