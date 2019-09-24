Красногорск, , 12:39 — REGNUM Для профилактики заболеваемости гриппом в первую очередь необходимо пройти сезонную вакцинацию, основной задачей которой является снижение заболевания населения. Об этом ИА REGNUM заявил 24 сентября главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

«Основной задачей вакцинации является снижение заболеваемости населения, тем более, что это займет не более 15 минут у пациента. Важно одеваться «по погоде» и правильно, сбалансированно питаться: в рационе должны быть и мясо, и овощи, и фрукты, и кисло-молочные продукты. Также рекомендую выполнять ряд мероприятий, направленных на повышение имуннитета — заниматься физической культурой, закаляться, вести здоровый образ жизни», — пояснил Какурин.

Напомним, с начала осенней прививочной кампании в Московской области вакцинацию от гриппа прошли 400 тыс. жителей, включая 150 тыс. детей. Всего в 2019 году планируется привить 3,6 млн человек, в том числе 1 млн детей.

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