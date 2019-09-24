Красногорск, 24 сентября 2019, 12:39 — REGNUM Для профилактики заболеваемости гриппом в первую очередь необходимо пройти сезонную вакцинацию, основной задачей которой является снижение заболевания населения. Об этом ИА REGNUM заявил 24 сентября главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.
Напомним, с начала осенней прививочной кампании в Московской области вакцинацию от гриппа прошли 400 тыс. жителей, включая 150 тыс. детей. Всего в 2019 году планируется привить 3,6 млн человек, в том числе 1 млн детей.
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