Красногорск, , 15:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Московской области собрали рекомендации по профилактике сезонных заболеваний и борьбе с «осенней хандрой». Как заявил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин, метеочувствительности особенно подвержены лица, страдающие хроническими заболеваниями сердца и сосудов, гипертонической болезнью, болезнями костно-мышечной системы, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе областного Минздрава.

«…Устойчивость и степень выраженности симптомов у каждого человека различна. Если одни отделаются желанием подольше поспать, то другие могут испытывать насморк или вовсе высокую температуру тела, головную болью, боль в суставах, слабость и разбитость », — заявил Олег Какурин.

В министерстве отметили, что в осенний период необходимо уделить внимание режиму питания и физических нагрузок, вести правильный образ жизни. Также в регионе стартовала кампания по вакцинации от гриппа.

«Планируется, что в этом году вакцинацию пройдут 3,6 млн человек», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в нескольких регионах России провели апробацию методов профилактики заболеваемости и поддержания здорового образа жизни детей. Лучшие практики планируют внедрить по всей стране.

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