Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Официально отопительный сезон в Петербурге начался 24 сентября. Как сообщил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, тому способствовала погода, низкая температура ночью и дожди.

«Так как период низких температур продолжается, с сегодняшнего дня с нуля часов объявлено о регулярном отоплении. Данная норма является обязательной для всех теплоснабжающих компаний. С сегодняшнего дня также запускается масса городов в центральной России», — сказал Бондарчук.

По его словам, на данный момент все еще не подключены семь источников теплоснабжения. Во вторник, 24 сентября, предполагается включить пять из них, причем четыре котельных принадлежат Министерству обороны, с зонами ответственности которого в Петербурге зимой всегда имелись проблемы. Шестой запустят в среду, 25 сентября.

«Один из источников в Пушкинском районе — там частная компания отказалась подключать — вопрос рассматривается в районной прокуратуре. Думаю, будет принято положительное решение. Потому что, если собственник планирует вывести источник из эксплуатации, есть отдельный порядок. Поэтому в данный отопительный период он обязан будет снабжать всех абонентов», — сказал Бондарчук.

Бондарчук заявил, что в целом инженерно-энергетический комплекс Петербурга готов к зиме на 98%. Полностью готовы объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, почти готовы объекты электроснабжения и газораспределительный комплекс. Снегоплавильные пункты готовы на 92%.

Чиновник добавил, что 61 многоквартирный дом сейчас находится в зоне ответственности Министерства обороны. По словам Бондарчука, процесс запуска там тепла идет «лучше, чем в прошлом году», но все равно Смольному приходится уделять этим объектам особое внимание. Так, готовится соглашение, по которому ГУП «ТЭК» будет обязан помогать в ликвидации прорывов и аварий на теплосетях, если военные не справятся сами.