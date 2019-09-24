Улан-Удэ, , 11:09 — REGNUM В большинстве районов Бурятии полностью завершили подготовку и начали отопительный период. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве строительства и модернизации ЖКХ, из 508 котельных стропроцентную готовность имеют 506.

Отопление Anatomia-remonta.ru

Не готовы лишь две котельные в Муйском районе на крайнем северо-востоке республики.

«На котельной п. Северомуйск проводится ремонт углеподачи и золоудаления, а на котельной в п. Таксимо проводятся работы по установке дымовой трубы. По предварительным данным 26 сентября ремонтные работы должны завершиться и котельные запустят в работу», — сообщили в министерстве.

Центральное отопление дали в 16 районах и городе Северобайкальск. В трёх оставшихся районах и Улан-Удэ отопительный сезон стартует, когда там среднесуточная температура в течении пяти дней будет держаться не более 8 градусов.

Читайте также: В районах Республики Алтай стартовал отопительный сезон