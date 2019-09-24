Анадырь, , 10:23 — REGNUM Ученики начальных классов школы Анадыря на Чукотке на 100% укомплектованы вторыми комплектами учебников по программе «Начальная школа 21 века» и английскому языку. До конца навигации ожидается поставка ещё 10 тыс. учебников по программе «Школа России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации городской администрации, вторые комплекты закупили для того, чтобы малыши не носили в школу и домой тяжелые портфели. Один комплект постоянно будет в классе, а второй дома.

«Все школьники обеспечены учебными пособиями полностью», — добавили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, весь август Чукотка получала учебники к новому учебному году и 1 сентября начался учебный процесс без срывов.