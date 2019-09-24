Кызыл, , 09:16 — REGNUM В Туве за последнюю неделю зарегистрировали сразу два случая исчезновения подростков. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

19 сентября жительница Шагонара сообщила в полицию о том, что её дочь 2005 года рождения вышла из дома 17 сентября и не вернулась. Правоохранителям удалось найти девочку в столице республики Кызыле.

21 сентября жительница Кызыла обратилась в МВД из-за исчезновения накануне двух её детей 2004 и 2005 года рождения.

«Выяснилось, что подростки склонны к бродяжничеству и ранее неоднократно уходили из дома», — отметили в полиции.

Подростки были найдены в посёлке Каа-Хем — всё это время они находились у своей родственницы. По данным МВД, в отношении них каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось.

В связи с этими событиями, сотрудники полиции рекомендовали родителям быть внимательными к своим детям, установить с ними доверительные отношения, интересоваться их делами.

«Крайне редко дети уходят из дома без причины, чаще всего для этого есть повод — непонимание со стороны взрослых, отсутствие внимания, ласки, любви, ссоры с родными», — считают правоохранители.

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