Благовещенск, , 03:37 — REGNUM По данным спутникового мониторинга выпущенные в Архаринском районе Амурской области тигры Павлик и Елена держатся вместе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выпущенные в естественную природную среду в мае, тигры вначале разошлись в стороны, но недавно, как показывают закреплённые на них специальные маячки, снова встретились и держатся вместе. Архаринский район Приамурья богат копытными и кабанами, так что проблем с кормом у них возникнуть не может.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года из тигриного питомника Приморья в Приамурье были привезены и выпущены в естественную среду обитания два амурских тигра — Павлик и Елена.