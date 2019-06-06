Выпущенные в Приамурье тигры облюбовали Архаринский район

Благовещенск, , 09:36 — REGNUM Тигры, выпущенные в природную среду обитания, пока не уходят далеко от знакомого места, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в приамурском областном управлении по охране животного мира.

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После выхода тигров в естественную среду обитания они разошлись в разные стороны, но район не покидают, перемещаются примерно на расстоянии семи километров друг от друга. Местоположение хищников отслеживаются при помощи радиоошейников, оснащённых GPS-приёмником.

«Судя по ним, поначалу самец вознамерился покинуть территорию и успел пройти достаточно большое расстояние, но потом передумал и вернулся. Самка же таких попыток не делала», — рассказали в управлении по охране животного мира.

Специалисты говорят, что по характеру их перемещений можно сделать вывод, что тигры недавно хорошо поохотились, возможно, на кабанов.

«Тот факт, что тигры не уходят далеко, говорит о правильном выборе места выпуска. На территории достаточно высокая плотность кабана, что хищники уже успели оценить, и подходящие условия в плане климата и ландшафта. Кроме того, сам выпуск был организован грамотно, стресса тигры практически не испытали. Когда начнут перемещаться кабаны, хищники пойдут за ними. А пока у них нет такой необходимости», — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, из приморского реабилитационного центра в Приамурье привезли двух особей амурского тигра для поселения их в естественную среду обитания, в которой ранее жило много тигров. До 1947 года, когда амурский тигр был признан «краснокнижным» животным, популяция тигров в Приамурье были истреблена. Привезённых животных зовут Елена и Павлик. Специалисты считали, что тигры смогут быстро адаптироваться на новой для них местности.