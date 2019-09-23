Москва, 23 сентября 2019, 21:31 — REGNUM В Москве дан старт восьмому сезону Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.
На открытии победители и финалисты конкурса «Лидеры России» выступили с мастер-классами для молодых социальных предпринимателей и победителей конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Участники стартового мероприятия обозначили приоритеты развития молодежного лидерства в рамках панельной дискуссии «История лидерских успехов в социальном проектировании», а также смогли проверить на практике свои знания и навыки в рамках групповой работы «Маркетинговая стратегия — основа проектной деятельности».
«Проект RАISE решает несколько задач. Во-первых, он поддерживает инициативных ребят, помогает им развиваться, оставаться в той сфере, которая им интересна. Во-вторых, он решает социальные задачи и в-третьих, способствует их обучению, приобретению опыта организации и ведения проектов. Участвуя в акселераторе и проектной деятельности, ребята приобретают новые знания и компетенции, и в этом им помогает программа «Наставничество», которая реализуется по инициативе и при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус», — рассказал журналистам руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.
Он так же напомнил, что акселератор RAISE стартовал в Москве, в РАНХиГС, а затем распространился через филиалы вуза по все России.
Ребята, одержавшие в нем победу, получают возможность попасть на зарубежные стажировки во Францию, Португалию, Армению, Мексику, Италию, Китай. В этом году ребята посетили Болгарию.
На стажировках студенты обмениваются инициативами с иностранными социальными предпринимателями и, в свою очередь, перенимают их опыт.
На открытии сезона 2019/2020 собрались капитаны и кураторы студенческих команд, участвующих во Всероссийском акселераторе, а также представители вузов, которые готовятся присоединиться к проекту. Они представили около 35 регионов России.
Победитель конкурса «Лидеры России» из Санкт-Петербурга, начальник управления геологии и разработки Научно-технического центра «Газпромнефть» Дмитрий Юрьев поделился с молодыми предпринимателями своим опытом реализации социального проекта «Боевая слава».
Этот проект направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне на уровне отдельного человека, его семьи: «Важно, чтобы люди чувствовали, как протекала жизнь в это трудное время на фронте и в тылу, как жили семьи, что чувствовали участники тех событий и о чем рассказывали друг другу».
Команда Дмитрия Юрьева собирает и оцифровывает фронтовые письма, привязывая события, описанные в них, к общей хронологии и конкретным биографиям людей. По его мнению, такая база позволит создать так называемый «Цифровой бессмертный полк».
Как ранее сообщало ИА РЕ, участники конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — уже второй год активно проявляют себя в работе Акселератора RAISE: в сезоне 2018/2019 семь финалистов конкурса «Лидеры России» обеспечили командам Акселератора менторское сопровождение.
Наиболее активно в этом направлении себя проявили участники конкурса: Виталий Лажинцев, Денис Турлов и Антон Пахомов.
Поддержку от них получили команды из Алтайского края, Оренбургской и Волгоградской областей.
Организатором Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив».