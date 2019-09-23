Москва, , 21:31 — REGNUM В Москве дан старт восьмому сезону Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.

На открытии победители и финалисты конкурса «Лидеры России» выступили с мастер-классами для молодых социальных предпринимателей и победителей конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Участники стартового мероприятия обозначили приоритеты развития молодежного лидерства в рамках панельной дискуссии «История лидерских успехов в социальном проектировании», а также смогли проверить на практике свои знания и навыки в рамках групповой работы «Маркетинговая стратегия — основа проектной деятельности».

«Проект RАISE решает несколько задач. Во-первых, он поддерживает инициативных ребят, помогает им развиваться, оставаться в той сфере, которая им интересна. Во-вторых, он решает социальные задачи и в-третьих, способствует их обучению, приобретению опыта организации и ведения проектов. Участвуя в акселераторе и проектной деятельности, ребята приобретают новые знания и компетенции, и в этом им помогает программа «Наставничество», которая реализуется по инициативе и при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус», — рассказал журналистам руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«В прошлом году на конкурсе «Лидеры России» появилось новшество в виде проекта «Сердце лидера». Получив опыт реализации социального проекта, состоявшиеся управленцы делятся опытом с молодежью. Лидеры России, со своей стороны, узнают, чем живет и какие социальные проблемы волнуют молодежь. Такой взаимообмен увеличивает эффект от получения новых знаний, социальных проектов, которые воплощают победители этого конкурса», — отметил Антон Сериков.

Он так же напомнил, что акселератор RAISE стартовал в Москве, в РАНХиГС, а затем распространился через филиалы вуза по все России.

Ребята, одержавшие в нем победу, получают возможность попасть на зарубежные стажировки во Францию, Португалию, Армению, Мексику, Италию, Китай. В этом году ребята посетили Болгарию.

На стажировках студенты обмениваются инициативами с иностранными социальными предпринимателями и, в свою очередь, перенимают их опыт.

«Я уверен, что направление международных стажировок будет развиваться. Мы надеемся, что молодые социальные предприниматели из разных стран примут участие в наших проектах и они станут совместными», — добавил Антон Сериков.

На открытии сезона 2019/2020 собрались капитаны и кураторы студенческих команд, участвующих во Всероссийском акселераторе, а также представители вузов, которые готовятся присоединиться к проекту. Они представили около 35 регионов России.

Победитель конкурса «Лидеры России» из Санкт-Петербурга, начальник управления геологии и разработки Научно-технического центра «Газпромнефть» Дмитрий Юрьев поделился с молодыми предпринимателями своим опытом реализации социального проекта «Боевая слава».

Этот проект направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне на уровне отдельного человека, его семьи: «Важно, чтобы люди чувствовали, как протекала жизнь в это трудное время на фронте и в тылу, как жили семьи, что чувствовали участники тех событий и о чем рассказывали друг другу».

Команда Дмитрия Юрьева собирает и оцифровывает фронтовые письма, привязывая события, описанные в них, к общей хронологии и конкретным биографиям людей. По его мнению, такая база позволит создать так называемый «Цифровой бессмертный полк».

Как ранее сообщало ИА РЕ, участники конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — уже второй год активно проявляют себя в работе Акселератора RAISE: в сезоне 2018/2019 семь финалистов конкурса «Лидеры России» обеспечили командам Акселератора менторское сопровождение.

Наиболее активно в этом направлении себя проявили участники конкурса: Виталий Лажинцев, Денис Турлов и Антон Пахомов.

Поддержку от них получили команды из Алтайского края, Оренбургской и Волгоградской областей.

Организатором Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив».