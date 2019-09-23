Рим, , 18:55 — REGNUM Руководителям школ и вузов Италии следует считать посещение школьниками и студентами еженедельных «климатических» митингов уважительной причиной их отсутствия за партами, написал на своей странице в Facebook в понедельник, 23 сентября, министр образования Лоренцо Фьорамонти.

Изменение климата — это важный вопрос, а еженедельные митинги помогут школьникам и студентам «научиться заботиться о нашем мире», полагает министр.

Фьорамонти опубликовал на своей странице копию своего официального обращения по этому вопросу к своим подчинённым по министерству и к директорам учебных заведений.

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