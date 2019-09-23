Ростов-на-Дону, , 18:46 — REGNUM Приговор бывшему руководителю управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону оставлен без изменений. Александра Д. приговорили к четырём годам колонии-поселения.

Взятки бывший чиновник муниципальной администрации получал через посредников, в роли которых выступали его подчинённые. В материалах дела говорится о трёх эпизодах получения денег чиновником с декабря 2014 года по январь 2015 года. С поличным был задержан один из подчинённых главы управления, который должен был передать начальнику сумму, превышающую 500 тыс. рублей. Средства предназначались за покровительство предпринимателя в сфере благоустройства.

В отношении руководителя управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК РФ «Получение взятки», затем статью переквалифицировали на ч.3 ст.159 УК РФ «Мошнничество». Однако чиновник скрылся от следствия. Как оказалось, Д. в течение двух лет скрывался в Испании. В 2017 году он был экстрадирован в Россию.

Кировский районный суд вынес приговор Д. — четыре года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ростовский областной суд оставил приговор без изменения.