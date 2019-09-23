Екатеринбург, , 18:09 — REGNUM Жительнице Екатеринбурга не удалось наказать своих бывших юристов, которые, по мнению женщины, неправильно оказали юридические услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Клиентка заключила договор с юридической фирмой, которая должна была подготовить жалобу в генпрокуратуру и претензию с искомым заявлением в суд о возмещении убытков, а также обеспечить ещё ряд услуг — на общую сумму 98 тысяч 300 рублей.

По мнению женщины, юристы выбрали неверную тактику, за что должны были понести наказание. Истица просила взыскать уплаченные средства вместе с компенсацией и штрафом, а также расторгнуть договоры.

Тем не менее суд отказался удовлетворить требования клиентки. Решение было обжаловано, но суд апелляционной инстанции решил, что услуги были предоставлены в полном объёме. Свердловский областной суд оставил решение нижестоящего суда в силе.

Напомним, в мае 2019 года в Санкт-Петербурге оштрафовали две юридические компании на общую сумму в 200 тысяч рублей. Они допустили проведение строительных работ и использование пристройки рядом с Казанским кафедральным собором.

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