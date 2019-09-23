Додома, , 15:24 — REGNUM Организация по делам молодежи Танзании (Tayoa) в сотрудничестве с Комиссией по борьбе со СПИДом (Tacaids) и Танзанийским фондом социальных действий (Tasaf) запустила программу по оказанию помощи девушкам и молодым женщинам избежать заражения ВИЧ.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, программа, известная под названием «Достижение целей», ориентирована на девушек, проживающих в бедных домохозяйствах, которые подвергаются наиболее высокому риску заражения ВИЧ.

Управляющий Танзанийского фонда социальных действий, ответственный по делам проектов, Амадей Камагенге подчеркнул, что программа направлена на предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией у девочек и ее экономическое развитие.

Он добавил, что программа также направлена на улучшение образовательной среды для девочек и девушек в возрасте от 10 до 24 лет.

По словам Камагенге, те, кто не посещают школу, также смогут воспользоваться данной программой, девушки от 15 до 24 лет, проживающие в бедных домохозяйствах, смогут запускать собственные проекты, которые способствуют улучшению их экономического положения.

Менеджер по финансовым операциям Танзанийского фонда социальных действий Селемани Масала отметила, что девушки, не посещающие школу, получат образование в области предпринимательства и узнают, как запускать и реализовывать собственные экономические проекты.

Как утверждается, программа будет реализовываться в трех областях Танзании: Додома, Сингида и Морогоро.