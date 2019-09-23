Ташкент, , 13:46 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана инициировала доследственную проверку по факту выделения микрокредитов в виде ноутбуков, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ноутбук

В прокуратуре уточнили, что глава отдела фронт-офиса избосканского филиала «Агробанка» составил фиктивные документы на выделение годового микрокредита для учителей районных школ.

Отмечается, что 245 учителей районных школ должны были получить на основе этих документов микрокредиты на сумму 735 млн сумов ($78 тыс.). Начальник отдела получил деньги в кассе, но до учителей дошли лишь ноутбуки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре против директора агентства занятости Human в Узбекистане было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Глава фирмы собрал с клиентов 1,67 млрд сумов ($178 тыс.), но не выполнил обязательств.

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