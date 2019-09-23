Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM 22 сентября в Санкт-Петербурге, на сцене киностудии «Лендок» состоялось открытие ХХVI Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок». Принять участие в официальном, но проходящем в неформальном духе мероприятии собрались деятелями мультипликации не только из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, но и деятели этого искусства из разных стран. Всего в конкурсе смотра представлено 123 фильма из 33 стран.

Президент фестиваля Юрий Норштейн поприветствовал гостей вечера и отметил, что 30 лет назад, когда прошел первый «Крок», пожалуй, никто из участников и даже организаторов того события не представлял, в какое грандиозное шествие выльется это начинание. Хотя в 1990-е «Крок» проходил не ежегодно (поэтому за прошедшие три десятка лет состоялось только 25 смотров), интернациональный праздник анимации удалось сохранить.

Традиционно фестиваль проходит на борту теплохода. Уже который год домом для гостей и участников смотра на неделю становится плавучий отель «Константин Симонов». Он пройдет по маршруту Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Петрозаводск — Вытегра — Горицы — Дубна — Москва и завершится 30 сентября церемонией награждения призеров в московском Доме кино.

Определят победителей члены жюри: режиссер Светлана Андрианова из России; режиссер, художник, музыкант Даниэль Шульич из Хорватии; режиссер Изабель Фаве из Швейцарии; режиссер, аниматор, художник Нина Пэйли из США и режиссер, аниматор, продюсер Уло Пикков из Эстонии.

Фестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнёр фестиваля — Ассоциация анимационного кино.