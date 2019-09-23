Киев, , 13:13 — REGNUM В Киеве у здания правительства митингуют водители фур, сообщил 23 сентября телеканал «1+1».

Около 30 грузовиков без прицепов стоят вдоль улицы Грушевского. Водители недовольны тем, что им резко сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Они теряют время в очередях, не успевают вовремя доставлять грузы, и вынуждены платить штрафы.

Напомним, в 2019 году Польша на четверть сократила количество лицензий на перевозки для фур с Украины. В министерстве инфраструктуры Украины заявили, что квоты были разделены на количество дней, оставшихся до конца года.

Ранее на Украине прошла массовая акция протеста против продажи земли иностранцев. В ней приняли участие около 15 тыс. работников сельского хозяйства.

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