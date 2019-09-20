Киев, 20 сентября 2019, 19:40 — REGNUM В 15 областях Украины состоялась масштабная акция протеста против решения о продаже иностранным покупателям земли сельскохозяйственного назначения, сообщило 20 сентября информационное агентство «Укринформ».
В акции приняли участие более 15 тыс. человек, а также 1 тыс. единиц техники.
Он добавил, что украинские власти не могут рисковать аграрным сектором страны, поскольку он даёт 17% ВВП Украины и 40% валютных поступлений.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что закон, регулирующий рынок земли на Украине, будет содержать ряд ограничений, которые не позволят концентрировать землю в одних руках.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пашко заявил, что сдача земли в аренду вместо её продажи может ежегодно приносить Украине $3 млрд чистой прибыли.
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