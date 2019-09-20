Киев, , 19:40 — REGNUM В 15 областях Украины состоялась масштабная акция протеста против решения о продаже иностранным покупателям земли сельскохозяйственного назначения, сообщило 20 сентября информационное агентство «Укринформ».

Распродажа земли

В акции приняли участие более 15 тыс. человек, а также 1 тыс. единиц техники.

«Иностранные компании имеют огромный финансовый ресурс для покупки земли и дешёвые кредиты. Украинские аграрии не смогут с ними конкурировать», — заявил один из инициаторов акции, глава организации «Всеукраинский аграрный совет» Андрей Дикун.

Он добавил, что украинские власти не могут рисковать аграрным сектором страны, поскольку он даёт 17% ВВП Украины и 40% валютных поступлений.

«Мы обращаемся к президенту, чтобы прояснить вопрос о владельцах украинских компаний, к парламенту. И обращаемся к украинскому народу, потому что вопрос украинской земли касается каждого», — заявил Дикун.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что закон, регулирующий рынок земли на Украине, будет содержать ряд ограничений, которые не позволят концентрировать землю в одних руках.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пашко заявил, что сдача земли в аренду вместо её продажи может ежегодно приносить Украине $3 млрд чистой прибыли.

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