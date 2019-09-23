Воронеж, , 12:54 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено из-за прогнозируемых заморозков на территории Воронежской области на 24−25 сентября. Сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

«Ночью и утром 24 и 25 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 3», — говорится в сообщении.

Добавим, что 23 сентября на территории региона также действует штормовое предупреждение в связи с похолоданием.

По прогнозу Воронежского гидрометеоцентре, 23−24 сентября дневная температура не превысит +12 градусов, ночью столбик термометра опустится до нуля и ниже. Потепление в Воронеж придёт лишь к концу рабочей недели — днём 27 сентября ожидается +14 градусов.