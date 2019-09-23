Могадишо, , 12:05 — REGNUM Иранский мужчина, удерживаемый сомалийскими пиратами более четырех лет, был доставлен в столицу Эфиопии в субботу, 21 сентября, после того, как его похитители освободили его, потому что он нуждался в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает ВВС Africa.

Сомали Иван Шилов © ИА REGNUM

Освобождение Мухаммеда Шарифа Панахандеха означает, что три других заложника все еще удерживаются сомалийскими пиратами, сообщают представители организации «Партнерство по поддержке заложников» (HSP), которые вели переговоры о его освобождении.

Его здоровье значительно ухудшилось за последние недели, что придало новый импульс усилиям по обеспечению его освобождения, заявил в субботу, 21 сентября, Джон Стид из «Партнерства по поддержке заложников».

«Он сильно истощен. Он потерял огромное количество веса. Он напомнил мне человека, которого только что выпустили из нацистского концлагеря», — сказал Стид.

Шариф прибыл в Аддис-Абебу рейсом Ethiopian Airlines из города Гарове. По словам Стида, он получит медицинскую помощь в Эфиопии, прежде чем его доставят домой в Иран.

Напомним, что Шариф был захвачен с тремя другими мужчинами в марте 2015 года после нападения на иранское рыболовецкое судно FV Siraj.