Цхинвал, , 09:43 — REGNUM С 22 по 26 сентября в Нальчике проходит форум «Кавказский диалог — 2019», организованный фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. В форуме также принимают участие представители Абхазии и Южной Осетии. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС.

На мероприятие приглашены молодые специалисты и студенты факультетов политологии и международных отношений. Им предстоит обсудить внутреннюю и внешнюю политику государств Кавказского региона, проблемы, риски, перспективы развития территорий. В рамках мероприятия будут проведены деловые игры, круглые столы и открытые дискуссии.

На форум «Кавказский диалог — 2019» прибыли представители ВУЗов России, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Абхазии.

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