Владивосток, , 04:26 — REGNUM Специалисты НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) предлагают изменить схему транспортировки белух из «китовой тюрьмы» в Приморье в бухту Средняя в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предложение об изменении схемы транспортировки связано с паводком на реке Амур, который нарушил схему речного судоходства, поломав все графики передвижений. Учёные разрабатывают новые маршруты, по которым животные могут быть доставлены в бухту Средняя в Охотском море для выпуска в естественную среду обитания.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени из «китовой тюрьмы» в Приморье выпущены все косатки, там осталось несколько десятков белух.