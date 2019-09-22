Лондон, , 22:13 — REGNUM Британские эксперты моды подвергли критике наряд герцогини Сассекской Меган Маркл, в котором она прибыла в Рим на свадьбу нефтяного магната Майкла Хесса. Об этом 21 сентября сообщает Daily Mai.

По словам британских стилистов, надев платье из черной полупрозрачной вуали, герцогиня нарушила свадебный этикет, так как он не предполагает траурного облачения. Издание отмечает, что платье Маркл от модного дома Valentino стоило $11 тыс.

Напомним, бракосочетание нефтяного магната Майкла Хесса и модельера Миши Нону состоялось в Италии на вилле XVII века Aurelia. На торжественной церемонии присутствовали также дочь президента США Иванка Трамп с супругом бизнесменом Джаредом Кушнером, американская супермодель Карли Клосс, музыкант и продюсер Пол Маккартни, британские принцессы Беатрис и Евгения.

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