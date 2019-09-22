Ижевск, , 14:19 — REGNUM Вместо четырех самолетов группы «Соколы России» на набережной Ижевского пруда в рамках празднования Дня оружейника фигуры высшего пилотажа показал только один истребитель СУ-35С под управлением заслуженного летчика России, начальника исследовательского отдела Липецкого авиацентра, командира авиационной группы, полковника Александра Гостева. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ижевска.

Истребитель пилотажной группы «Соколы России» в Ижевске Пресс-служба администрации Ижевска

По словам комментатора полетов, полковника Игоря Басова, «Соколы России» летают с аэродрома в Перми, а погода в Пермском крае не соответствует тем условиям, чтобы выполнять полеты целого звена.

«Вылетать всей группой было небезопасно, летать всей четверке очень сложно, и мы не можем рисковать жизнью четверых летчиков», — пояснил Басов.

Полковник Гостев выполнил такие сложные пилотажные фигуры, как петля Нестерова, «Бочка», все виражи, полеты на малой высоте и другие. Кроме того, по рации летчик поздравил жителей Ижевска с Днем оружейника и с такой знаменательной датой, как 100-летие Михаила Калашникова.

«Желаю вам всего наилучшего, счастья и здоровья вам и вашим близким», — сказал командир пилотажной группы ижевчанам и гостя города.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально планировалось, что в рамках Дня оружейника в Ижевске выступит пилотажная группа «Русские витязи». Однако в связи с корректировкой полетного графика было решено заменить «Русских витязей» группой «Соколы России».

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