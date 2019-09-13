Ижевск, , 16:15 — REGNUM В связи с корректировкой полётного графика авиационной группы «Русские витязи» 21 сентября в Ижевске демонстрационные полёты выполнит пилотажная группа «Соколы России». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Выступление состоится над акваторией Ижевского пруда.

«Соколы России» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, созданная на базе Липецкого авиацентра. Это единственная группа пилотов, которая демонстрирует элементы ближнего воздушного боя на малых высотах в ограниченном пространстве.

ИА REGNUM напоминает, выступление «Русских витязей» было запланировано в рамках мероприятий, посвященных Дню оружейника России, празднование которого в Удмуртии приурочено к 100-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Основным событием станет Форум оружейников России, который состоится 18−19 сентября. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 1 тыс. гостей из России и зарубежных стран.