Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM Двое детей, которые получили ожоги на курорте в Турции, доставлены в Екатеринбург. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Сразу из аэропорта «Кольцово» их госпитализировали в ожоговое отделение детской горбольницы №9. В полёте детей сопровождала зам. главы Минздрава Елена Чадова.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей получили ожоги во время ужина в отеле. Это произошло в тот момент, когда повар проделывал с раскалённым маслом трюк.

Свердловское управление СКР начало проверку по факту ЧП. Ход проверки глава СКР Александр Бастрыкин оставил на контроль в центральный аппарат.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин взял на контроль дело о получении детьми ожогов в Турции