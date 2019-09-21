Копенгаген, , 11:07 — REGNUM Министр окружающей среды Дании Леа Вермелин планирует произвести оценку состояния морской среды и популяции рыб в датской части Северного моря. Ранее датское информационное агентство DR обнаружило, что датская компания Mærsk Oil незаконно в течение нескольких лет выбрасывала токсичные отходы в воды Северного моря. Помимо этого, профсоюз датских рыболовов еще в июле 2019 года запрашивал у властей проведения тщательного расследования. «Я хорошо понимаю беспокойство наших рыболовов, именно поэтому вскоре мы начнем разбирательство», — заявила министр — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Проправительственные партии Дании выразили свою поддержку в связи с инициативой Леи Вермелин. «Это расследование крайне важно. Мы должны знать, к каким последствиям для морской среды и для популяции рыб привели незаконные выбросы опасных химических веществ», — отметил Карл Валентин, представитель Социалистической народной партии по вопросам защиты окружающей среды. С мнением политика оказались солидарны представители партий «Единого списка» и партии «Alternativet».

В настоящее время неизвестно, кто именно будет стоять во главе расследования, однако вне зависимости от этого, целью проверки будет выявить насколько сильно пострадала морская среда в Северном море из-за действий компании.