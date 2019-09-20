Москва, , 22:59 — REGNUM Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) изменен с 20 по 22 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Справка МЦК Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточняется, в указанный период МЦК будет закрываться раньше. «Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции «Андроновка» в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. После 23:40 поезда на МЦК перестанут курсировать», — говорится в сообщении.

Утром в субботу первые поезда на МЦК начнут курсировать в 5:50, а в воскресенье — в 5:44, добавили в пресс-службе, уточнив, что «в эти выходные дни до 7:30 поезда будут курсировать с большими интервалами — до 40 минут».

Сообщается, что изменения в графике работы МЦК необходимы для модернизации инфраструктуры в ночные технологические «окна» и последующего сокращения интервалов движения поездов.