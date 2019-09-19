Киев, , 12:52 — REGNUM Законодательство Украины запретит концентрацию в одних руках земли более чем 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. Об этом 19 сентября в Киеве на конференции: «Эффективное управление земельными ресурсами» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Существуют антимонопольные условия, когда в одних руках нельзя сконцентрировать кусок земли более чем 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. Не должна быть большая концентрация земельного участка, чтобы развивалось мелкое фермерство», — сказал Гончарук.

При этом премьер соглашается, что на Украине много земель сельскохозяйственного назначения, что затрудняет появление монополий.

«Мы должны усилить антимонопольный комитет, чтобы никто не монополизировал землю. Если трезво оценить тот банк земли, который есть в Украине — это более 42 млн га. Не все конечно обрабатываются, но мы увидим, что монополизировать это и так довольно сложно», — считает Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Гончарук заявил, что Киев решил перенести ввод рынка земли с 1 июля на 1 октября после консультаций с фермерами. По его словам, ввод рынка земли обеспечит право граждан Украины на землю. Премьер отметил, что Киеву «нужно снять все те советские ограничения», в частности на легальную продажу земли, чтобы обеспечить экономический рост на 5−7% в год.