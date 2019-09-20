Нижний Новгород, , 17:13 — REGNUM В Башкирии в период с 21 по 24 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Пермском крае, Ульяновской и Пензенской областях температура воздуха может опуститься до — 2, — 4 °C. Практически во всех регионах Приволжского федерального округа ожидается ветреная погода порывами до 15−20 м/с.

21 сентября синоптики прогнозируют сильный дождь в Оренбургской области. В Саратовской области также сильный дождь ожидается 22 сентября, с порывистым ветром 18−23 м/с.

ИА REGNUM напоминает, в первую декаду сентября в Поволжье пришла аномально теплая и сухая погода. Средняя за декаду температура воздуха в большинстве районов на 2−4°C превышала климатическую норму. В основном на территории округа осадки не наблюдались.