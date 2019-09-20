Манила, , 16:11 — REGNUM Министерство здравоохранения Филиппин объявило в пятницу, 20 сентября, о вспышке полиомиелита спустя почти 20 лет после того, как Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала последний случай заболевания в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Министр здравоохранения страны Франсиско Дуке III заявил, что уже подтвержден второй случай заболевания полиомиелитом на Филиппинах. Вирус полиомиелита обнаружен у 5-летнего мальчика из провинции Лагуна к югу от Манилы. Первый подтвержденный случай заболевания был обнаружен днем ранее у 3-летней девочки в южной провинции Ланао-дель-Сур.

Вирус полиомиелита также был обнаружен в сточных водах в Маниле и в водоёмах Южного Давао.

Министерство здравоохранения Филиппин объявило о планах проведения масштабной программы иммунизации населения страны.