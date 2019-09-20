Москва, , 15:44 — REGNUM Российские врачи-онкологи не видят большой разницы в клинической эффективности между подавляющим большинством оригинальных препаратов и их российских аналогов, дженериков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 сентября на пресс-конференции заявил председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов.

«Надо отдать должное Минпромторгу РФ, который сделал всё, что мог, для лоббирования интересов российской фармацевтической промышленности. Она создана заново практически. По сути дела, мы видим, что очень многие препараты, которые 15 лет назад входили в клиническую практику онкологов, уже производятся нашими производителями. Многие препараты заменены отечественными, — сказал Дронов. — И если верить практикующим врачам-онкологам, то они не видят большой разницы в клинической эффективности между подавляющим большинством наших препаратов и оригиналов».

При этом он уточнил, что сейчас большой сегмент проблем связан с лекарственным обеспечением в амбулаторном режиме, так как это уже региональные финансовые обязательства, и от региона к региону ситуация может сильно меняться. Самым благополучным регионом в этом плане, по словам Дронова, является Москва, где приняты просто беспрецедентные меры по обеспечению лекарственными препаратами всех нуждающихся онкобольных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты ОНФ выявили топ-10 препаратов, закупки по которым не состоялись за первые пять месяцев 2019 г. По их мнению, одной из причин несостоявшихся закупок препаратов является несовершенство механизма определения начальной цены контрактов, который отражен в приказе Министерства здравоохранения РФ №871н. По данным, полученным ОНФ в Федеральном казначействе, за первое полугодие 2019 г. более 45 тыс. закупок лекарств в стране остались без участников торгов.

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