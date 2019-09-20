Москва, 20 сентября 2019, 15:44 — REGNUM Российские врачи-онкологи не видят большой разницы в клинической эффективности между подавляющим большинством оригинальных препаратов и их российских аналогов, дженериков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 сентября на пресс-конференции заявил председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов.
При этом он уточнил, что сейчас большой сегмент проблем связан с лекарственным обеспечением в амбулаторном режиме, так как это уже региональные финансовые обязательства, и от региона к региону ситуация может сильно меняться. Самым благополучным регионом в этом плане, по словам Дронова, является Москва, где приняты просто беспрецедентные меры по обеспечению лекарственными препаратами всех нуждающихся онкобольных.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты ОНФ выявили топ-10 препаратов, закупки по которым не состоялись за первые пять месяцев 2019 г. По их мнению, одной из причин несостоявшихся закупок препаратов является несовершенство механизма определения начальной цены контрактов, который отражен в приказе Министерства здравоохранения РФ №871н. По данным, полученным ОНФ в Федеральном казначействе, за первое полугодие 2019 г. более 45 тыс. закупок лекарств в стране остались без участников торгов.
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