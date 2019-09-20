Бангкок, , 14:21 — REGNUM Более 200 человек в Таиланде в пятницу, 20 сентября, ворвались в здание министерства природных ресурсов и окружающей среды в Бангкоке и «упали замертво». Таким образом они выразили свои опасения относительно судьбы планеты в рамках «глобальной климатической забастовки», передает агентство Reuters.

«Мы требуем, чтобы правительство Таиланда объявило чрезвычайную ситуацию… и прекратило использование ископаемого топлива», — прокомментировал действия забастовщиков один из лидеров акции, 21-летний Нантича Очароенчай.

«Климатическая забастовка» в Бангкоке была одной из многих, проходивших в пятницу более чем в 150 странах.