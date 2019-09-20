Москва, , 13:51 — REGNUM Летом 2019 года в Москве было оформлено 4 тыс. 997 резидентных парковочных разрешений. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Резидентные разрешения позволяют автомобилистам бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Владельцы авто также могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки.

В АМПП отметили, что заявку на получение резидентного разрешения можно подать через официальный портал мэра Москвы и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Летом 3,5 из 5 тысяч заявок были поданы через МФЦ, остальные — через интернет-портал.

Больше всего таких разрешений было оформлено в Пресненском районе — 450, а также в Хамовниках (374) и в Тверском районе (216).