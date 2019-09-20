Улан-Удэ, , 12:40 — REGNUM В горных районах Бурятии прошли учения военных разведчиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, были уничтожены замаскированные склады с боеприпасами условного противника.

Разведчикам пришлось совершить многокилометровый марш по пересечённой местности, преодолевая в том числе вертикальные подъёмы и спуски. В заданном районе военнослужащие действовали двумя группами.

«Используя огонь из крупнокалиберных пулеметов, разведчики подошли к объекту и начали обстрел боевиков с укрепленных захваченных позиций. Вторая группа при помощи специального снаряжения вошла через крышу здания, заложили по всему периметру складов подрывные имитационные заряды ИМ-100», — добавили в ВВО.

Затем разведгруппа пришлось удерживать высоту, вступив в бой с трёхкратно превосходящими силами условного противника. В роли последних выступили военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения ВВО.

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