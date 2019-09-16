Еравнинский район, , 09:34 — REGNUM На полигоне Темемба в Бурятии прошли учения зенитчиков Восточного военного округа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВВО, в тактическом учении принял участие зенитно-ракетный полк, дислоцированный в Хабаровском крае.

При подготовке к стрельбам, военные провели тренировки по поиску, опознаванию и классификации высотных групповых целей. Последние имитировали истребители Су-30СМ и Су-35С.

После чего зенитчики выполнили около десяти боевых пусков по ракетам-мишеням «Кабан» и «Фаворит» из зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и С-300.

«Боевые стрельбы состоялись в дневное время, азимут и время запуска высокоскоростных, малоразмерных мишеней военнослужащим расчетов новейших ЗРС С-400 и подразделениям С-300 заранее не сообщалось. Ракеты — мишени уничтожались при кратковременном входе в зону поражения ЗРС, находясь там не более 40 секунд», — отметили в ВВО.

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