Якутск, , 11:35 — REGNUM Провозгласивший себя «шаманом-воином» Александр Габышев доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии.

Отмечается, что в больнице с шаманом, который намеревался дойти пешком до Москвы и провести там обряд по изгнанию российского президента, проведут беседу и другие экспертные мероприятия.

«Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 сентября шаман был задержан в Бурятии на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». В МВД республики пояснили, что он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии, поэтому его отправили первым же рейсом в Якутск для проведения следственных действий.

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