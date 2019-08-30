Улан-Удэ, , 11:18 — REGNUMШаманы из религиозной организации «Тэнгэри» в Бурятии остановили Александра Габышева, идущего пешком из Якутии в Москву для проведения обряда по свержению президента России Владимира Путина. Видео столкновения появилось в сети 29 августа.

Бурятские шаманы призвали якутского, более известного как Саня-шаман, не называть себя так, поскольку это задевает их сокровенное.

«Испокон веков наши предки поклонялись… а ты взял и с … перемешал. Мы не дадим», — заявил один из представителей «Тэнгэри», отметив, что политика им без разницы.

«Нам гармония нужна. Нам не нужна война кровопролитная. Чтобы мой народ жил спокойно, без войны», — добавил он.

Однако Александр Габышев требованиям своих бурятских коллег отказал, подтвердив, что является шаманом-воином. Впрочем, сообщается, что в столицу Бурятии заходить он всё же не стал.

Одной из тех, кто поехал встречать шамана-воина, оказалась и лидер регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова. По её словам, Саня-шаман «просто идёт и делает своё дело, несёт людям надежду».

Добавим, что шаманы отметились в политической деятельности не только со стороны оппозиции. Как сообщало ИА REGNUM, ангарские шаманы в феврале 2019 года провели обряд с сожжением пяти верблюдов ради восстановления «незыблемых культурных ценностей, которые приведут к возрождению страны, патриотизма, суверенитета».

Читайте также:

«Сектанство и обман»: бурятские шаманы осудили обряд жертвоприношения

Шаманов могут отдать под суд за сожжение верблюдов «во имя России»