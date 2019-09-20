Новосибирск, , 09:36 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» сегодня, 20 сентября, торжественно открыли бюст трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, почётного гражданина города Новосибирска Александра Покрышкина. Мероприятия прошло в рамках проекта «Великие имена России», сообщает корреспондентИА REGNUM.

Бюст «Толмачёво» подарил руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков при содействии Музея Новосибирска — в честь присвоения аэропорту имени А.И. Покрышкина в рамках проекта «Великие имена России».

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, дата открытия бюста была выбрана неслучайно — в двадцатых числах сентября 1944 года Александр Покрышкин приехал в Новосибирск в кратковременный отпуск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент России подписал указ о присвоении 44 российским аэропортам имён великих соотечественников. Аэропорт Новосибирска получил имя первого трижды Героя Советского Союза, Маршала авиации А.И. Покрышкина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирском «Толмачёво» появится экспозиция в честь Покрышкина