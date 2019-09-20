Закаменск, Бурятия, , 08:33 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор четырём мужчинам по уголовному делу о незаконной добыче нефрита. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Руководитель предприятия по добыче нефрита, зная о досрочном прекращении права пользования недрами, в 2014 году вместе с двумя сыновьями и родственником начал незаконную добычу минерала. До 2017 года они таким образом добыли 13,5 тонн горной породы, 80% из которого содержал нефрит.

Всего сотрудники полиции изъяли у правонарушителей 11 тонн незаконно добытого нефрита. Ущерб недрам от деятельности добытчиков оценили в 12 млн рублей.

В результате суд назначил руководителю предприятия штраф в размере 60 тыс. рублей, его соучастникам — по 30 тыс. рублей каждому.

«Злоумышленники освобождены от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — добавили в МВД.

Читайте также:

В Бурятии вскрыта самовольная добыча нефрита

В Бурятии изъято более 110 тонн незаконно добытого нефрита