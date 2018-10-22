В Бурятии вскрыта самовольная добыча нефрита

Улан-Удэ, , 14:10 — REGNUM О незаконной добыче нефрита в Бурятии известила сегодня, 22 октября, Байкальская природоохранная прокуратура. Факт противоправных действий вскрылся при транспортировке этого полудрагоценного камня весом около 139 килограммов из Бурятии в Усолье-Сибирское (Иркутская область) для хранения и последующего сбыта.

В отсутствие лицензии на пользование недрами согласно статьи 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, добытчику назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, а сам минерал обращён в доход государства.

Напомним, запасы и ресурсы нефритового сырья на территории Бурятии составляют, по разным оценкам, от 90% до 99% общероссийских запасов. В основном месторождения сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском и Закаменском районах. Незаконная добыча этого камня весьма широко распространена. По данным Аsiarussia.ru, за сезон опытный добытчик может получить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей наличными.

Поднятый нефрит складируют в Улан-Удэ, Иркутске или Чите. Здесь же первичный материал сортируют на партии в зависимости от качества и продают за рубеж. Покупатель всегда один — Китай. В Поднебесной этот загадочный камень ценится намного больше золота.