Ереван, , 08:01 — REGNUM Погода в Армении резко изменится, наступят холода. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, в ближайшие дни температура воздуха опустится на 8−10 градусов и в некоторых регионах снизится до — 2. В частности, заморозки ожидаются в Ширакской и Котайке областях.

В столице 20−24 сентября осадков не ожидается, 21 сентября скорость ветра в Ереване может достигнуть 20−22 м/с. Температура воздуха в этот день прогреется до +32 градусов.