Абакан, , 06:47 — REGNUM В Хакасии продолжается прививочная кампания против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в республиканском правительстве, с начала вакцинации в регионе привиты более 63 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч детей.

21 сентября на территории Абаканского парка культуры и отдыха будет работать мобильная бригада городской больницы. Все желающие смогут получить прививку от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор объяснил, почему необходима прививка от гриппа.